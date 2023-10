Savona, online i nuovi siti web di Caritas diocesana e Fondazione ComunitàServizi

Albenga. Sono online i nuovi siti web della Caritas diocesana (caritas.savona.it) e della Fondazione ComunitàServizi (comunitaservizi.it), ente che gestisce i servizi caritativi diocesani. Fino a pochissimo tempo fa entrambi sono stati oggetto infatti di un completo restyling grafico che consente ora di leggere le ultime notizie, conoscere gli ambiti in cui le due realtà diocesane sono operative, i servizi offerti, il radicamento sul territorio e le modalità di partecipazione o sostegno da parte della cittadinanza.

Intanto prosegue il ciclo di eventi “Connessi, Custodi, Fratelli. 50 anni di Caritas per abitare il futuro”, pensato per celebrare l’istituzione dell’organismo pastorale nel 1973 per volontà dell’allora vescovo Giovanni Battista Parodi.

