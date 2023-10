Sciopero degli autobus: trasporto pubblico a rischio per 24 ore. Modalità e fasce protette

Genova. Giornata complicata oggi per quanto riguarda il trasporto pubblico genovese e non solo: il sindacato Ugl Autoferro ha proclamato infatti uno sciopero di 24 ore. A rischio quindi bus, metropolitana e corriere, con probabili conseguenze anche sul traffico.

Per il trasporto urbano a Genova, il personale viaggiante si astiene dal lavoro per l’intera giornata, il servizio è garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 17.30 alle 20.30. Il restante personale incrocia le braccia per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

