Tragedia ad Albenga, trovato morto il 19enne Claudio Cardillo: era scomparso da casa da una settimana

Albenga. Tragedia ad Albenga dove, dopo oltre una settimana di ricerche senza sosta e senza esito, almeno fino all’alba di stamani, è stato ritrovato morto il 19enne Claudio Cardillo.

Da domenica scorsa non si avevano più sue notizie. Il ritrovamento è avvenuto a Vadino, all’interno della galleria ferroviaria che collega Albenga e Alassio. Tra le ipotesi, la più con concreta sembra portare ad un gesto volontario ma sono in corso in queste ore le indagini dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

