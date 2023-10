Domenica 15 ottobre, dalle ore 17,00, presso il Museo Diocesano di Sarzana, nell’ambito della rassegna “Risonanze d’arte”, si terrà il concerto “Musiche da Altrove” con il coro femminile delle Singfrauen Winterthur diretto da Franziska Welti. L’evento, finanziato dal Comune di Sarzana, è stato organizzato in co-produzione dall’Associazione Firmafede (Museo Diocesano) insieme all’Associazione InCanto Armonico.

Le Singfrauen Winterthur, attive dal 1998, sono specializzate in canti popolari da tutto il mondo; si sono spesso esibite sia in Svizzera che all’estero in città come Tblisi, Venezia, Berlino e Instanbul e in rassegne importanti come le Settimane Musicali di Winterthur, il Festival del Suono di Toggenburg, il Festival Innovantiqua e molti altri. Dal 2006 il coro collabora regolarmente con la cantante e direttrice di coro georgiana Tamar Buazde.

In occasione del concerto al Museo Diocesano, il coro presenterà il programma “Musiche da Altrove – canzoni dal sud, dall’est e dal nord Europa”: canti d’amore, di lavoro, di nostalgia e di addio, ma anche jodel e canzoni spiritose.

Compongono il programma del concerto brani delle tradizioni slovena, libanese, svedese, italiana, croata, ucraina e di molte altre nazioni, in un coinvolgente viaggio attraverso la musica europea.

L’ingresso è gratuito.

L’articolo Al Diocesano di Sarzana un viaggio musicale internazionale con le Singfrauen Winterthur proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com