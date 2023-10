Albenga 2024, il centrodestra sulla scelta del candidato sindaco: “Decisione entro Natale”

Albenga. “Non sarà un ‘Papa’ straniero, ma uno che abbia esperienza politica e amministrativa e che in questi anni si sia impegnato sul territorio”. Questo in sintesi l’identikit del candidato sindaco fornito dal centrodestra per le elezioni amministrative del 2024 ad Albenga: le riserve, stando a quanto riferito, saranno sciolte entro Natale.

È il pensiero di Eraldo Ciangherotti di Forza Italia, Roberto Tomatis di Fratelli d’Italia, Cristina Porro della Lega e Diego Distilo della lista civica “Aria nuova per Albenga”. Con la precisazione di Distilo che “i desiderata dovranno però fare i conti con i partiti politici che in concomitanza corrono per le elezioni europee”.

