Calcio, Città di Savona batte Old Boys Rensen. Prati: “Voglia di uscire da situazioni difficili”

Savona. Altri 3 punti e tanto ottimismo in casa bianco blu, i savonesi sono riusciti ad imporsi contro gli Old Boys Rensen, raggiungendo i 7 punti e le zone più alte della classifica. Ovviamente siamo solo alla terza giornata di campionato ma, tra diverse difficoltà tra cui la questione campo, un “traguardo” simile non è del tutto scontato.

Vittoria arrivata nuovamente grazie al gol di Rapetti, uno dei giocatori sicuramente più informa della rosa e del grande lavoro di mister Frumento e del suo vice, Prati Pietro: “Queste vittorie raccontano la voglia di uscire da situazioni organizzative difficili. In questo modo dimostriamo ai nostri tifosi il grande sacrificio e lavoro svolti durante la settimana. Vedo una squadra molto affiatata, vogliamo uscire vittoriosi da questo momento complicato”.

