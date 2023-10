Dal Golfo Paradiso PRCA Società Sportiva Dilettantistica

La Società Golfo Paradiso P.R.C.A. comunica che la vice presidente Anna Durio ed il coordinatore tecnico e allenatore abilitato Federico Trani hanno rassegnato le proprie dimissioni, che la Società ha accettato con il CdA del 25/9/2023, pertanto da tale data non sono più in carica. Ringraziamo Durio e Trani per la collaborazione e auguriamo loro il meglio per il prosieguo del loro percorso

