Diocesi Albenga-Imperia, Oftal a Lourdes: primo pellegrinaggio di monsignor Guglielmo Borghetti da vescovo

Lourdes. Sono 260 in totale i pellegrini della diocesi di Albenga-Imperia partiti lunedì scorso, in treno, per il pellegrinaggio diocesano ‘23 al Santuario mariano di Lourdes. La provenienza dei partecipanti è distribuita su tutto il territorio diocesano. A guidare spiritualmente il pellegrinaggio il Vescovo diocesano Guglielmo Borghetti.

Un’attenzione particolare verrà dedicata ai 50 ammalati presenti e ad un numero consistente di ragazzi disabili ospiti di strutture sanitarie socio-assistenziali, con la presenza di 3 medici, 8 infermieri e un centinaio di volontari (tra dame e barellieri), coordinati dall’OFTAL di Albenga, associazione presente in diocesi dai primi anni cinquanta.

