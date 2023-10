Enel conferma: “Si sta valutando la fattibilità economica della produzione di idrogeno: ci sono incertezze sui finanziamenti”

Sul progetto per la produzione di idrogeno green all’interno dell’area Enel di Vallegrande è in corso una valutazione sotto il profilo della sostenibilità economica, anche in considerazione dei finanziamenti a disposizione. A confermare le indiscrezioni pubblicate ieri da CDS sono stati gli stessi rappresentanti dell’azienda, ascoltati questo pomeriggio a Palazzo civico nel corso della seduta della commissione Assetto territoriale.

“Si tratta di una tecnologia che a sé stante non è competitiva. Man mano che si avanza verso il progetto esecutivo potremo avere più chiarezza su finanziamenti cui si potrà accedere”, ha spiegato in collegamento da Roma Nicola Bracaloni, responsabile nazionale Filiera carbone.

Un’incertezza sulle erogazioni pubbliche, quella cui ha fatto riferimento l’esponente di Enel, che – interpretando – è da attribuire alla decisione del governo di far slittare le spese per 9 progetti contenuti nel Pnrr, per un totale di 15,9 miliardi di euro. Di questi un miliardo era proprio destinato alla diffusione dell’idrogeno come combustibile ecologico e in particolare erano indirizzati verso l’impianto spezzino 14 milioni di euro, ottenuti da Enel grazie alla partecipazione a un bando regionale.

Senza garanzie sulla disponibilità di questa somma, di fatto, il progetto per l’idrogeno spezzino si arena in attesa dell’individuazione di altri canali di erogazione o di un rifinanziamento della misura, sempre tenendo presenti le scadenze imposte dal Pnrr e la complessità nella progettazione e realizzazione di uno stabilimento basato su una tecnologia ancora in fase di sviluppo.

Ma i punti di interesse toccati nel corso della discussione, introdotta da Maria Luigia Partipilo, responsabile degli Affari istituzionali di Enel, sono stati molteplici e differenti.

“Siamo nel bel mezzo di un percorso di transizione energetica del Paese – aveva esordito poco prima Bracaloni – sulla scia di un programma di decarbonizzazione che procede in coerenza con il Pniec (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima), che prevede la chiusura di tutti gli impianti a carbone entro il 2025. Per la sicurezza della sistema elettrico nazionale nei siti degli ex impianti a carbone prevediamo poli integrati in cui siano presenti parchi fotovoltaici e spazi dedicati all’accumulo, oltre a iniziative di altro genere. Alla Spezia l’impianto a carbone è stato dismesso a fine 2021, come previsto dall’Aia vigente. Da anni si era assistito a una progressiva riduzione della produzione a carbone, e nel 2021 si era arrivati a produrre meno del 90 per cento degli anni precedenti. In seguito allo spegnimento sono state avviate le attività di dismissione e messa in sicurezza dello stabilimento e oggi all’interno della centrale lavorano 18 dipendenti più 30 dell’indotto”.

Prima di entrare nel merito dell’attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto da Enel e Comune della Spezia nel giugno scorso Bracaloni ha ricordato come l’azienda sia anche coinvolta direttamente nel progetto di elettrificazione delle banchine portuali, con la realizzazione di cabine di trasformazione per 9,8 megawatt.

“Da alcuni mesi – ha proseguito – stiamo portando avanti la demolizione dei serbatoi dell’olio combustibile: si tratta di due strutture da 50mila metri cubi e due da 30mila. Abbiamo inoltre completato lo sgombero di un carbonile e abbiamo lanciato le gare per l’asportazione del terreno superficiale e nelle scorse settimane abbiamo dato avvio al cantiere per la riqualificazione e il ripristino dell’area del Molo Enel, con la demolizione delle gru e dei tratti di nastro trasportatore presenti nell’area di banchina”.

La demolizione vera e propria delle strutture presenti sul molo inizierà proprio domani, giovedì 12 ottobre, e per sei mesi sarà in vigore il divieto di navigazione nell’area indicata nell’immagine sottostante.

