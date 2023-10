Tragedia a Fivizzano. Un uomo di 86 anni è stato trovato privo di vita in fondo ad un canalone, all’interno dell’abitacolo della sua auto. Il terribile ritrovamento è stato fatto pochi metri sotto la strada regionale 445 adiacente il cimitero di Gassano. Stando a quanto appreso l’anziano stava percorrendo il ponticello con l’auto dove la sua vettura ha sbandato finendo nel dirupo e facendo un volo di circa una decina di metri. Le cause sono ancora in fase di accertamento. L’86enne era scomparso ieri e di lui si erano perse le tracce fino alle 15:40 di oggi, quando su segnalazione, sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco assieme al 118, ma ormai non c’era più niente da fare.

L’articolo Finisce con l’auto in un canalone a Fivizzano, ritrovato privo di vita anziano scomparso proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com