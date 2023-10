Forza Italia: “No di Sergiampietri a mozione su intitolazione a Ranieri è posizione del tutto personale”

“In merito alla discussione del Consiglio comunale sull’intitolazione di una via/piazza all’ex sindaco Paolino Ranieri, il direttivo di Forza Italia Sarzana comunica che il voto contrario del consigliere comunale Francesco Sergiampietri, alla mozione proposta dai consiglieri di opposizione, è una posizione del tutto personale nel pieno della sua autonomia di consigliere ma non corrispondente a quella presa, in sede di Direttivo sarzanese, a favore dell’intitolazione di una via/piazza a Ranieri”. Si apre così una nota diffusa oggi da Forza Italia Sarzana.

“Il consigliere Sergiampietri – proseguono da Forza Italia – nel suo intervento ha comunque elogiato la figura di Paolino Ranieri, sostenendo la bontà della proposta di intitolazione del Museo della Resistenza e nello stesso tempo ha proposto che, in un’ottica di rivisitazione della toponomastica della città, anche Sarzana deve dare un comune riconoscimento a Paolino Ranieri con l’intitolazione di una via o piazza”.

Conclude Forza Italia Sarzana: “Forza Italia si è sempre dichiarata un partito antifascista, con l’occasione vorremmo qui ricordare l’intervento dell’allora presidente del consiglio Berlusconi il 25 aprile del 2009 a Onna, dove affermò: «A quei patrioti che si sono battuti per il riscatto e la rinascita dell’Italia va, deve andare sempre la nostra ammirazione, la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza». Sarzana ha una sua storia (con tanto di medaglia d’argento al valor militare per la lotta antifascista) e deve appunto essere riconoscente a persone come Paolino Ranieri che è stato uno dei protagonisti di questa storia”.

