Funivie, bando deserto per i lavori di ripristino. I sindacati: “Siamo senza parole”

Savona. “Siamo senza parole“. E’ questo il commento senza mezzi termini dei sindacati savonesi (Cgil e Cisl) in merito al bando per i lavori di ripristino dell’impianto funiviario andato deserto. Era il secondo tentativo: era stata avviata la proceduta negoziata con l’invito a partecipare al bando a cinque imprese.

Tranchant il commento di Simone Turcotto della Filt Cgil: “In 4 anni siamo riusciti a fare zero, l’incapacità del ministero è imbarazzante”. E la richiesta di un confronto immediato: “Chiediamo incontro subito, non domani, ma oggi. Vogliamo sapere cosa sta succedendo. E’ impossibile pensare che riparta”.

