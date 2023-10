Inchiesta in provincia di Savona, Bucci “presta” la segretario generale Concetta Orlando incontra Olivieri

Savona. Concetta Orlando, il nuovo segretario generale (come supplente a scavalco) della Provincia di Savona è arrivata a Palazzo Nervi questa mattina.

Sostituisce Giulia Colangelo, interdetta dai pubblici uffici per un anno e indagata dalla Procura con l’accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di alcuni dipendenti dell’ente (fondata non solo sulle intercettazioni ma anche su diverse deposizioni) ed è sospettata di aver favorito alcuni candidati durante i concorsi per la selezione del personale dipendente.

