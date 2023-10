Multe per chi libera palloncini nei cieli di Genova: la proposta in consiglio comunale

Genova. Divieto di liberare palloncini in aria sul territorio genovese, pena una multa. La proposta arriva dal consigliere comunale di maggioranza Valter Pilloni (Vince Genova), e sarà discussa e votata nella prossima seduta del consiglio comunale, dopo i rinvii disposti nelle ultime due sedute.

Pilloni, chiamando in causa l’articolo 117 della Costituzione – secondo cui “la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nelle competenze esclusive dello Stato” – chiede che il Comune introduca ufficiale il “divieto di lancio in atmosfera di palloncini in gomma a Genova”, ricordando gli studi che hanno evidenziato come i “palloncini esausti rappresentino l’80% dei rifiuti che vengono rinvenuti nello stomaco delle tartarughe, uccelli marini e foche decedute o spiaggiate lungo le coste mondiali”.

