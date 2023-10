Ospedale Albenga, Ciangherotti: “Fuori uso la macchina per le risonanze al ginocchio, Asl intervenga”

Albenga. “All’ospedale di Albenga, struttura moderna e all’avanguardia, dopo lo stop ai codici bianchi e la recente chiusura dell’ambulatorio a bassa complessità, resta attivo un punto di primo intervento aperto sulle 12 ore. Nei giorni scorsi, mentre consumavamo un caffè al bar del nosocomio insieme alla collega Porro, abbiamo avuto modo di incontrare diversi operatori sanitari, dai quali abbiamo saputo che il macchinario utilizzato per la risonanza magnetica per le ginocchia è fuori uso. A quanto pare, inoltre, Asl2 non sembra intenzionata a ripararlo o sostituirlo. La conseguenza inevitabile sarà l’aumento delle liste d’attesa per questo tipo di esami”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Incontrando alcuni professionisti della struttura ospedaliera albenganese, Ciangherotti e Porro hanno raccolto diverse segnalazioni: “Dal 1 di ottobre – fanno sapere i due capigruppo -, è stata chiuso il reparto dove è presente l’Artoscan utilizzato per la risonanza magnetica, in quanto il macchinario è risultato essere troppo vecchio. Ma è stata chiusa anche l’ecografia articolare interventistica, specialità che era diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutto il territorio, l’endoscopia, la fluoroangiografia in oculistica e poi ancora la stessa sorte è toccata al reparto di medicina interna del secondo piano e alle sale operatorie dell’otorino. Insomma, l’ospedale di Albenga è ormai diventato un polo destinato esclusivamente alle visite ambulatoriali”.

