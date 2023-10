Sassello, lupo ucciso con un colpo di fucile: scatta la denuncia della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Sassello. LNDC Animal Protection scende in campo non appena appresa la notizia dell’uccisione di un lupo avvenuta nei giorni scorsi a Sassello, nella zona della Maddalena. L’uomo, che ha abbattuto l’animale con un colpo di fucile, è stato identificato dai carabinieri forestali che stanno seguendo le indagini, anche se la sua identità non è stata ancora resa pubblica.

L’associazione ha sporto denuncia contro l’autore di questo ennesimo gesto di violenza e annuncia che si costituirà parte civile in un eventuale processo.

» leggi tutto su www.ivg.it