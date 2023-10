Tamponamento in A12: automobilista quarantenne finisce in ospedale

Un uomo di 40anni finito in ospedale e il traffico condizionato per tutta la durata degli interventi di soccorso. Questo il bilancio del tamponamento, la cui dinamica è in fase di accertamento, avvenuto alle 14 di oggi pomeriggio sulla A12 tra Sarzana e La Spezia. Stando a quanto si apprende a rimanere coinvolti nell’incidente sono stati un’auto, a bordo del quale viaggiava il 40enne, e un mezzo pesante. L’impatto è stato violento e l’automobilista ha riportato una serie di traumi che hanno reso necessario il suo trasporto, in codice giallo, all’ospedale San Bartolomeo della Spezia. Sul posto sono intervenute la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, la Salt e la Polizia stradale.

