Via dell’Amore, quasi 12mila ingressi in tre mesi. Pecunia: “Nel 2024 apertura totale, non contano solo i numeri. Nostro approccio replicabile”

La Via dell’Amore è stata riaperta per 166 metri dal 1° luglio al 30 settembre. In questo periodo ha fatto registrare 11600 ingressi, concentrati, per la maggior parte, nel mese di settembre. Depositate le polveri dell’ultima coda di stagione alta, è dunque tempo di stilare un primissimo bilancio. In questo momento di sperimentazione la sindaca Fabrizia Pecunia esprime la sua piena soddisfazione: “Posso affermare che il test sia riuscito molto bene”. E’ indubbio che con questa apertura il Comune di Riomaggiore è stato protagonista di una rilevanza mediatica significativa: gli articoli sulla stampa nazionale e internazionale certificano l’attesa, decennale, condivisa con i turisti di tutte le latitudini, che sognavano e sognano il sentiero più celebre delle Cinque Terre dalle guide e dai feed dei social network. E, ancora in questi giorni, i villeggianti si allungano fino al cancello, rimangono a guardare i cartelli dei divieti (no pic-nic, no scritte, no lucchetti) e a malincuore tornano sui loro passi. “Siamo sulla strada giusta e continueremo su quest’asse, offrendo una proposta con bigliettazione a parte rispetto alla Cinque Terre Card, che metta a sistema i siti del Comune. Penso al Castello di Riomaggiore, al nascente Museo del Novecento di Manarola, per cui abbiamo appena preso dei finanziamenti, al mulino di Manarola,…luoghi che ci permettono di veicolare altri siti ancora, come la Torre Guardiola, il presepe, i terreni,… in modo da distribuire il flusso”, spiega la sindaca a Città della Spezia.

