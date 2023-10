A Carcare nasce “Spazio Giovani Valbormida” per supportare problemi e speranze dei ragazzi dai 16 ai 30 anni

Carcare. “Spazio Giovani Valbormida” è la nuova realtà presente da oggi in piazza Pertini 6, nell’edificio che ospita la Galleria commerciale, proprio nei locali che un tempo ospitavano la sede distaccata dell’Inps e che ora tornano ad animarsi. Si tratta di uno sportello allargato, ossia di un punto di riferimento per i ragazzi dai sedici ai trent’anni che risponde alle esigenze specifiche di adolescenti e giovani adulti.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di diverse istituzioni e organizzazioni tra cui il Dipartimento di Salute mentale di ASL 2, il Comune di Carcare, l’Associazione di Promozione Sociale “Noi per Voi” , le Scuole Superiori della Valbormida, la Cooperativa Sociale “Il Faggio,” la Cooperativa Sociale “Cooperarci,” la Fondazione “L’Ancora,” e il Centro per l’Impiego di Carcare. Importante è stato il sostegno di Fondazione “De Mari” non solo per il contributo finanziario, ma anche nella costruzione del partenariato e del progetto stesso.

