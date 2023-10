Alzheimer Fest, due giorni di incontri ed eventi per approfondire la conoscenza della malattia e non sentirsi soli nelle difficoltà

Si avvicina l’appuntamento con Alzheimer Fest 2023, la manifestazione a carattere nazionale che quest’anno farà tappa alla Spezia sabato 14 e domenica 15 ottobre. La manifestazione che attraverso molti eventi e incontri nel segno dell’arte, della gastronomia, della musica e della danza, approfondisce il tema del morbo di Alzheimer offrendo la possibilità, a chi ne è affetto e ai loro familiari, di incontrarsi e non sentirsi soli nelle difficoltà in un contesto di festa.

Anche gli operatori e i medici, per una volta senza camici, metteranno a disposizione di chi ne ha bisogno le loro competenze e conoscenze. Un ricco programma messo a punto dall’Associazione Malattia di Alzheimer Spezzina (Amas) in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Asl 5 e il sostegno di Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Saranno quindi due giorni di incontri, approfondimenti, dibattiti mostre e buon cibo che si terranno nella parte di città più vicina al mare: Largo Fiorillo, Molo Italia, Passeggiata Morin, lo spazio Pin di viale Mazzini e Sala Dante.

