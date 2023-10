Azione Savona: “In Provincia venuta meno la fiducia al presidente Olivieri”

Azione Savona interviene sul caso politico in Provincia annunciando l’intenzione di togliere la fiducia al presidente Olivieri: “Insieme alla consigliera Maria Adele Taramasso alle ultime elezioni del presidente della provincia avevamo deciso di sostenere il presidente uscente Olivieri, dando continuità al governo provinciale e appoggiando il candidato che più ci aveva dato garanzie su temi fondamentali quali, ad esempio, la conclusione dell’affidamento in-house a SAT, nell’ambito di un’alleanza che cercasse di portare avanti una collaborazione concreta e legata al raggiungimento di obiettivi comuni per la nostra Provincia”.

“Venuta meno questa collaborazione, riteniamo che la maggioranza di cui facevamo parte non esista più, come anche i presupposti per la prosecuzione di questa esperienza”.

» leggi tutto su www.ivg.it