“Better than a sofa”, il Teatro Soc Certosa riparte sabato 14 ottobre con la musica dal vivo

Genova. “Teatro Soc is better than a sofa”, parafrasando (in parte) lo slogan che ha rilanciato il turismo a Genova, il teatro della società in via San Bartolomeo di Certosa 11, in Valpolcevera, si (ri)presenta al pubblico. Messaggio chiaro: perché stare a casa quando a pochi passi c’è una realtà culturale interessante e viva?

Il Teatro Soc riparte da questo e la sala, intitolata al compianto Andrea Brina, figura centrale per il quartiere e presidente del teatro stesso, scomparso prematuramente nel maggio 2022, con un cartellone di appuntamenti per tutti i gusti.

