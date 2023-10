Bufera su Sansa, la Lega: “Fa il moralizzatore come Robespierre, dovrebbe dimettersi”

Genova. “Se il consigliere regionale Ferruccio Sansa fosse coerente con la sua stessa logica da Robespierre oggi dovrebbe dimettersi“. È l’affondo del gruppo della Lega in Regione dopo la notizia dell’inchiesta che riguarda la famiglia di Ferruccio Sansa, pochi giorni fa unico membro dell’opposizione a chiedere le dimissioni di Alessandro Piana per la vicenda dei festini con escort e droga.

“Il moralizzatore che nelle ultime ore ha chiesto le dimissioni di Alessandro Piana per un caso in cui il vice presidente della Regione non è nemmeno indagato, se fosse coerente con le sue stesse idee – alla luce dell’inchiesta della Procura di Genova su una possibile circonvenzione di incapace che coinvolge la moglie con relativo sequestro del conto corrente e sospensione dall’ordine degli avvocati – dovrebbe applicare sul suo caso le stesse teorie da neo Robespierre che predica per altri“, accusano i leghisti.

» leggi tutto su www.genova24.it