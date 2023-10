Da Associazione Volontari Teatro Sociale

Il FAI per la giornata d’Autunno 2023 ha tra le proposte la visita al Teatro Sociale di Camogli, e chi meglio di chi tutto l’anno presta il suo servizio e lo ama profondamente può far conoscere ai visitatori il Teatro, in ogni suo angolo anche quelli più segreti, e raccontarne la storia e gli aneddoti più curiosi?

