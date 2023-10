Canoni demaniali, il Sib-Confcommercio: “Fare presto con la nuova legge, i balneari chiedono certezze”

Liguria. “La balneazione attrezzata italiana anche quest’anno ha dimostrato di essere un fattore di vantaggio competitivo del Paese nel mercato internazionale delle vacanze” – ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente alla Confcommercio nel corso del convegno al SUN di Rimini che ha riunito oltre 500 imprenditori balneari provenienti da tutta Italia, dal titolo: “Concessioni demaniali: fare presto!”.

“Un settore di successo costituito non da ‘capitani d’industria’ dai forzieri ricolmi, ma da migliaia di famiglie di onesti lavoratori che da troppo tempo vivono in una situazione di angoscia e incertezza per il proprio futuro – ha precisato il presidente dei balneari di Confcommercio -. Costituiscono, certamente, elementi positivi la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 20 aprile scorso, che ha sottolineato l’importanza della verifica della scarsità o meno della risorsa demanio marittimo quale presupposto per l’eventuale messa a gara delle concessioni vigenti”.

