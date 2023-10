Carignano: inaugurata ‘Endopank”, la panchina gialla dedicata alla sensibilizzazione sull’endometriosi

Genova. Inaugurata a Carignano la “Endopank“, la panchina gialla dedicata al progetto di sensibilizzazione sull’endometriosi promosso dall’associazione no profit “La Voce di Una è la Voce di Tutte Odv” con il sostegno del Municipio Centro Est e del Comune di Genova.

La panchina è stata installata nell’area di belvedere Gennarino Sansone. Obiettivo dell’iniziativa, sensibilizzare le persone sull’endometriosi e informarle grazie a un QR code affisso sulla panchina che rinvia a un video esplicativo sulle problematiche di questa patologia ginecologica altamente invalidante, una malattia tuttora senza cura che in Italia colpisce più di 3 milioni di donne e oltre 175 milioni nel mondo. L’endometriosi è una delle prime cause di infertilità femminile, e ha ancora un ritardo diagnostico stimato di circa 7-9 anni, mentre una diagnosi precoce è fondamentale per limitare i danni agli organi coinvolti, soprattutto durante l’età adolescenziale.

» leggi tutto su www.genova24.it