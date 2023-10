In via Casali a Castiglione Chiavarese, alle 17,30 circa, lungo la statale, collisione tra tre veicoli, con un’auto finita sul tetto di un’altra. Sono arrivati il 118 con l’automedica Tango-1, la Croce Rossa di Riva Trigoso e i vigili del fuoco di Chiavari. Due i feriti di cui uni in codice rosso poi derubricato in giallo. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica ed accertato le responsabilità.

