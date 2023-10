“Gli investimenti in cultura sono il modo migliore per promuovere Sarzana”

“Sono certa che ciascun sarzanese sia orgoglioso di ciò che è diventato il Teatro degli Impavidi”. Così il sindaco Cristina Ponzanelli a margine della presentazione odierna del ricco calendario di eventi che andrà in scena a partire da questo fine settimana in piazza Garibaldi con appuntamenti che oltre alla stagione di prosa riguarderanno anche i bambini e sconfineranno nella musica e nella danza. “Questa è una storia costruita insieme – ha proseguito Ponzanelli – andata ben al di là di quanto ci si potesse aspettare. Non è stato facile ma non vogliamo certo fermarci visto che siamo al lavoro per reperire fondi necessari per installare anche un impianto geotermico. Oggi possiamo contare su un teatro che coinvolge tutte le realtà del territorio e rappresenta un motore di crescita per l’intera collettività”.

Una realtà che con la direzione degli Scarti è diventata Centro di produzione e oggi può vantare circa trenta dipendenti fissi quasi tutti under30, molti dei quali hanno trovato stabilità proprio nel periodo più complicato della pandemia.

“Tutto questo – ha osservato l’assessore alla cultura Borrini – conferma che gli investimenti in cultura sono il miglior metodo di promozione di una città e oggi vediamo gli effetti positivi di quanto fatto negli ultimi anni. È importante fare rete e ringrazio gli Scarti per come hanno saputo inserirsi nel tessuto cittadino allargando i propri contatti con tutte le realtà culturali che partecipano a questo programma. Tutto è stato fatto attraverso a un percorso amministrativo chiaro e trasparente simile a quello della Call for ideas che ha confermato come la città sia viva e partecipe”.

Per l’associazione che gestisce gli Impavidi il direttore artistico Andrea Cerri si è detto “soddisfatto per i risultati importanti già ottenuti per la stagione di prosa per la quale è già stato superato il numero di abbonamenti registrato l’anno scorso”, sottolineando inoltre il valore “di un’offerta di qualità che copre tutte le fasce della popolazione, resa possibile da una rete sempre più stretta con tutte le realtà che riguardano gli spettacoli dal vivo sul territorio”.

Oltre al ritorno della rassegna “Profeti in patria”, delle “Domeniche in musica” di Claudio Cozzani, i “Concerti a teatro” con la direzione di Miren Extaniz, e gli eventi prestati dal festival di teatro-danza “Fisiko!”, è da segnalare anche la rassegna di otto spettacoli “Piccoli Impavidi – Fuori Luogo Kids” dedicata a famiglie e scuole del territorio. “Ospiteremo compagnia specializzate nel teatro per ragazzi – ha spiegato la curatrice Francesca Lateana – e non mancherà un focus sulla prima infanzia che ci sembra molto importante e significativo per promuovere il linguaggio teatrale fra i più piccoli. Invitiamo però a partecipare tutto il pubblico – ha concluso – perché gli appuntamenti saranno un’opportunità di crescita per tutti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com