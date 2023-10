Indagata la moglie di Ferruccio Sansa e sequestro del conto in comune, Lega: “Fa il Robespierre, dovrebbe dimettersi”

Liguria. L’articolo del quotidiano La Verità ha iniziato a circolare sulle chat di destra e sinistra a partire dalle prime luci dell’alba. Il titolo “Anziana circuita per soldi, conto sequestrato a Sansa” fa tremare i muri e il polverone mediatico si alza anche se, alla lettura del testo, si comprende che a essere indagata è la moglie del consigliere regionale. Ma ciò non è bastato a fermare la bufera scaturita dall’accaduto, con duri attacchi al consigliere, in particolare da parte della Lega.

Sansa non è invece indagato ma un conto corrente che ha cointestato con la moglie è stato, appunto, sequestrato. In un post su Facebook il consigliere dice che “tutto, credo, sia già chiarito”, che “ha fiducia nella magistratura” e “nei confronti della moglie”. Ma andiamo con ordine.

» leggi tutto su www.ivg.it