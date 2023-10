Iren Genova Quinto, prestazione opaca a Trieste

Trieste. Niente da fare per l’Iren Genova Quinto alla “Bruno Bianchi” di Trieste per la terza giornata del campionato di Serie A1: i padroni di casa allenati da Daniele Bettini vincono 17-8.

“Purtroppo non cè niente da salvare da questa prestazione – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Molte cose non hanno funzionato a livello tecnico e tattico, ma soprattutto non mi è piaciuto l’atteggiamento rinunciatario e rassegnato della squadra e questo forse è quello che ha inciso di più. Non c’è tempo per piangersi addosso, sabato arriva il Camogli e da queste situazioni si esce a testa bassa e con tanto lavoro“.

