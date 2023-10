La moglie di Sansa, indagata per circonvenzione di incapace, si difende: “Ho solo cercato di fare l’avvocato e avere giustizia”

Genova. Un’accusa pesante, “concorso in circonvenzione di incapace”, quella formulata dal pm Eugenia Menichetti nei confronti di Valeria Valerio, avvocato e moglie di Ferruccio Sansa, che è stata anche sospesa con ordinanza del gip per sei mesi dall’ordine di appartenenza. Ma anche una vicenda giudiziaria (svelata solo in parte questa mattina dal quotidiano La Verità con un attacco politico al capogruppo della lista omonima in Regione Liguria) che secondo quanto trapela da qualificate fonti investigative, potrebbe avere uno sviluppo diverso, dopo l’interrogatorio della stessa Valerio e dell’80enne frate missionario Achille Boccia, interrogatori che si sono svolti pochi giorni fa, che avrebbero introdotto “nuove circostanze attualmente al vaglio della procura”.

La “circostanza” principale è che proprio Valerio aveva accompagnato nell’ottobre del 2022 la 94enne Mariangela Toncini, per la cui circonvenzione oggi è accusata insieme al frate, a presentare un esposto contro ignoti nel quale l’anziana esponeva tutto quello che le era capitato da quando era stata messa sotto amministrazione di sostegno a partire dal fatto che “nessuno, né l’amministratore di sostegno né le banche le fornivano dettagli sui suoi estratti conto, né per esempio me hanno mai chiarito intestatari e causali di numerosi bonifici partiti dai suoi conti per diverse decine di migliaia di euro” spiega l’avvocato Raffaele Caruso, che difende la moglie di Ferruccio Sansa.

