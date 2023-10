Lavagna: Mordini, il cordoglio di Paolo Petralia e dell’intera Asl-4

Dall’ufficio stampa dell’Asl-4

Il Direttore Generale Paolo Petralia, interpretando il sentimento di tutti gli Operatori e degli assistiti dell’Asl 4, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente del Comitato Malati Tigullio, Giancarlo Mordini.

Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari, il direttore Petralia rinnova la sua stima e gratitudine: «Avevo conosciuto Giancarlo prima di arrivare nel Tigullio, quando accompagnai un medico del Gaslini a ricevere l’Esculapio d’oro. E apprezzai subito la sua schiettezza e passione. Nei quasi tre anni di direzione della Asl 4, ho però potuto conoscerlo in profondità, collaborando sinceramente con lui per migliorare giorno per giorno le cure che qui si offrono ai cittadini. Abbiamo fatto molte cose insieme, e progettate tante altre, a cominciare dal progetto del “suo” Ospedale di Lavagna. Durante il suo ultimo Esculapio d’oro, poche settimane fa, ci siamo presi un impegno reciproco: avviare al più presto i lavori! Questo, tra gli altri, il suo lascito, che intendiamo onorare. Arrivederci Giancarlo».

