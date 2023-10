Nuova diga, niente Via regionale per la “fabbrica dei cassoni” a Vado Ligure ma con prescrizioni

Genova. Tempi più rapidi per l’entrata a regime del cantiere per la fabbricazione dei cassoni che saranno la base portante della nuova diga foranea del porto di Genova. La notizia di oggi, comunicata dall’ufficio stampa della Regione Liguria, è che il progetto non sarà sottoposto alla procedura di Via regionale.

Come noto, il piano proposto dall’autorità portuale prevede la realizzazione della cosiddetta “fabbrica dei cassoni” a Vado Ligure mentre nel terminal di Pra’ ci sarà un cantiere logistico destinato per la grande opera.

