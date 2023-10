Ospedale San Paolo, al punto nascite riprende la partoanelgesia

Savona. Come anticipato in precedenti occasioni, l’Asl2 annuncia la ripresa delle attività legate al servizio di partoanalgesia presso il punto nascita dell’ospedale San Paolo di Savona a partire dal mese di ottobre 2023. Questa iniziativa si inserisce “nell’ambito degli sforzi per offrire alle partorienti un percorso personalizzato sin dall’inizio della gravidanza”.

La partoanalgesia è una procedura invasiva perimidollare utilizzata per il controllo del dolore da parto. Questa tecnica, modulabile durante tutte le fasi del travaglio, richiede un costante monitoraggio da parte del personale sanitario durante l’evoluzione del travaglio stesso. La tecnica più diffusa è la peridurale, grazie alla quale viene somministrata una miscela di farmaci che blocca il dolore proveniente dall’utero, garantendo un sollievo significativo alla partoriente.

