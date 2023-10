Promozione, prima sconfitta per il Pontelungo. Zanardini: “Dobbiamo evitare di distrarci”

Loano. I granata vengono fermati sul campo della San Francesco Loano sul risultato di 2-0. Sconfitta che non preclude affatto l’ottimo inizio di stagione degli uomini di Fabio Zanardini, i quali è proprio da Loano che tornano a casa a mani vuote per la prima volta.

“Nessuno avrebbe pensato di avere già questi punti alla quinta giornata” – dichiara il tecnico -. Un errore su una palla persa e un eurogol ci hanno condannati. Dobbiamo evitare di distrarci, giocando momento su momento come una neopromossa. Oggi abbiamo creato poco. Quando veniamo qui a Loano facciamo fatica per la nostra qualità davanti ma questo problema c’è stato anche per i nostri avversari”.

» leggi tutto su www.ivg.it