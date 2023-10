Il ritrovamento casuale di un ordigno bellico a San Lorenzo della Costa, nei pressi del civico 74 lungo la via Aurelia, ha fatto scattare un’urdinanza del sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni che vieta l’accesso all’area fino a che gli specialisti dell’Esercito non rimuoveranno il residuato bellico per farlo esplodere.

