Una nave a idrogeno nella flotta dei battellieri, il vice ministro Bignami: “Spezia esempio di sostenibilità”

Il design può ricordare un’imbarcazione militare ma il suo prototipo servirà per ragionare in futuro sul suo utilizzo per un trasporto marittimo civile più sostenibile. Queste sono solo alcune delle caratteristiche di Biim l’imbarcazione a idrogeno presentata questo pomeriggio in Passeggiata Morin alla presenza del viceministro Galeazzo Bignami accompagnato dall’onorevole e vicesindaco Maria Grazia Frijia e accolto dalle autorità locali civili e militari.

Biim è l’acronimo di Battello ibrido innovativo modulare. La barca che è entrata a far parte della flotta del Consorzio Marittimo ha una funzione dimostrativa e non è utilizzata per fini commerciali.

