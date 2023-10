Si lavora alacremente al Canaletto nell’area compresa fra la parte iniziale di Via della Pianta e Via del Tino. A due passi da Viale San Bartolomeo, i lavori sono iniziati da qualche tempo per trasformare completamente l’assetto e l’aspetto di un’area che, ai passanti oltreché ai residenti, appariva segnata dall’abbandono e dal degrado. Ebbene, in quella porzione di quartiere nei prossimi mesi saranno edificati non solo un palazzo residenziale che coprirà la superficie di quasi 1500 metri quadrati, ma anche un nuovo ristorante, che si svilupperà per 600 metri quadrati su due piani, della catena statunitense di fast food “McDonald’s”. Nella rimanente superficie dell’area in questione, che sarà naturalmente caratterizzata da una nuova viabilità pensata per i neo nati insediamenti, sarà realizzato un parcheggio.

L’articolo Al Canaletto a fianco di una nuova palazzina residenziale sorgerà un nuovo ristorante McDonald’s proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com