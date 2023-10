Al castello di San Terenzo lo spettacolo “…in via dei Matti n 3” affronta il tema della diversità come bene da tutelare e valorizzare

L’ Associazione Culturale Teatrale Quelli che il teatro… APS – Compagnia, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Liguria, metterà in scena, all’interno dei locali del castello di San Terenzo, lo spettacolo dal titolo: “…in via dei Matti n 3”, con la regia di Anna Maria Girani. Lo spettacolo si propone, in maniera ironica e leggera, di affrontare il tema della diversità come bene da tutelare e valorizzare. L’appuntamento è fissato per il 21 ottobre alle 16.30. Costo biglietti: 4,00 euro intero 3,00 ridotto (dai 18 ai 25 anni), gratuito under 18.