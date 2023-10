Albenga, Distilo: “Famiglia rischia sfratto da una casa della Parrocchia, ci appelliamo al buon cuore del vescovo”

Albenga. “Ad Albenga vi sono problemi sulle emergenze abitative oltre a famiglie che hanno sfratti. Tramite i social, ho visto un video di una famiglia, che vive in una casa della Parrocchia del Sacro cuore, alla quale è stato dato uno sfratto senza rinnovo di contratto. Ora, pur non permettendomi di entrare nel merito delle scelte parrocchiali, chiediamo con forza che non mettano in mezzo alla strada questa famiglia”. Lo dichiara il presidente del consiglio comunale albenganese Diego Distilo con riferimento ad una vicenda raccontata su IVG nel 2017.

“I servizi sociali del Comune – chiede Distilo – si mettano in contatto con la parrocchia e cerchino una soluzione per questo nucleo poiché stanno solo chiedendo un aiuto per trovare una casa. Non vogliamo assolutamente fare distinzioni di razze, ma non è neanche accettabile che quando vi sono famiglie italiane che cercano aiuto nessuno senta”.

