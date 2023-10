Allarme di Spediporto: “Più controlli sulle sostanze chimiche, costi in aumento e rischio paralisi”

Liguria. Oltre alla battaglia contro la burocrazia che frena lo sviluppo dei porti, Spediporto, la più importante associazione di impresa del settore marittimo italiano, lancia un altro allarme.

La recente integrazione del Reach, il Regolamento Cee 1907/2007 concernente la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, nel Taric (la dichiarazione della Tariffa doganale comunitaria a cui, poi, si aggancia il sistema dei controlli) rischia, infatti, di mettere in crisi gli scali italiani, che potrebbero non essere in grado di sostenere le nuove e più stringenti misure di controllo adottate. Misure cui saranno soggetti produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l’anno, gli utilizzatori di sostanze nonché i produttori e gli importatori di articoli che operano dello spazio economico europeo.

