Ciclismo/ Due tappe del Giro d’Italia, una con arrivo ad Andora

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Il ritorno del Giro d’Italia in Liguria è una splendida notizia. Grazie agli organizzatori, che hanno nuovamente premiato il nostro lavoro dopo il successo dell’edizione del 2022, quando la corsa era tornata nella nostra regione dopo sette anni di assenza. In questi mesi abbiamo fortemente sostenuto il ritorno del Giro: l’arrivo ad Andora e la partenza da Genova porteranno gioia, entusiasmo e la possibilità per tanti appassionati di vedere da vicino i grandi campioni del ciclismo. Il tutto senza dimenticare quelli che saranno le positive ricadute di questo grande evento sul settore turistico ligure”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore allo Sport Simona Ferro dopo la presentazione ufficiale del Giro d’Italia, che nel 2024 prevederà due tappe sul territorio ligure. In particolare, la quarta tappa, con partenza ad Acqui Terme (AL), vedrà il suo traguardo ad Andora, in provincia di Savona. La quinta tappa, invece, partirà da Genova e terminerà a Lucca.

» leggi tutto su www.levantenews.it