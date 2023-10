Da Israele al triangolare con la Nazionale Sacerdoti. Don Gabriele Corini: “Lo sport insegna i valori della vita”

Alassio. Terminato mercoledì scorso il triangolare benefico volto a ricavare fondi per il Santuario Nostra Signora della Guardia. Al torneo hanno partecipato il Team Brancaleoni, il Team Gaggero (vincitore dell’evento) e la Nazionale Italiana Sacerdoti Calcio, per ricordare due grandi sportivi del calcio alassino: Piero Gaggero e Ivo Brancaleoni.

Il capitano della Nazionale Sacerdoti, Don Gabriele Corini, ci ha spiegato l’ottima riuscita dell’evento: “Il triangolare è andato molto bene, la nostra rappresentativa era composta da alcuni sacerdoti più allenati rispetto ad altri. Le altre due rappresentative erano composte da ragazzi ben più preparati rispetto a noi, ma siamo riusciti a resistere ed arrivare ai rigori. Siamo comunque molto soddisfatti per aver potuto giocare al meglio in una giornata piena di gioia e unità. Riguardo all’affluenza allo stadio non c’è stata molta partecipazione rispetto a quello che speravamo, comprensibile siccome il mercoledì pomeriggio può risultare scomodo a molti, ma siamo riusciti a raccogliere comunque una buona somma. E’ una piccola goccia che si unirà a tantissime altre, tutti i fondi verranno poi destinati al Santuario di Nostra Signora della guardia”.

