Educazione finanziaria, Kiara Kokaj del Fossati-Da Passano premiata a Roma

Oggi, alla sede di UnionCamere-Roma, Kiara Kokaj, della classe quarta economico indirizzo relazioni internazionali per il marketing dell’Istituto Fossati-Da Passano, è stata premiata come vincitrice del progetto “Iopensopositivo #educare alla finanza”. Ad accompagnarla la prof.ssa Marianna Roccetti, docente di economia aziendale, referente del progetto.

Il progetto, giunto alla quinta edizione, è finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica e l’Unioncamere, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito dal ministero dell’Economia e delle Finanze; ha visto la partecipazione di oltre 60 scuole sparse sul territorio Italiano e più di 2600 studenti. Incentrato sull’educazione finanziaria, il progetto ha visto cinque studenti vincere la gara finale a squadre, tra cui appunto Kiara Kokaj del Fossati-Da Passano. “L’educazione finanziaria – spiega la prof.ssa Roccetti – è cruciale per i nostri ragazzi. Dare loro gli strumenti e le competenze necessarie per districarsi nell’attuale società è un nostro dovere e il Fossati parla di educazione finanziaria da tempo. Per me aver accompagnato i miei alunni in questo progetto e vederli primeggiare fra molti è una conferma di quanto la nostra offerta formativa metta al centro i nostri ragazzi”. La dirigente scolastica, prof.ssa Paola Leonilde Ardau, la prof.ssa Roccetti e tutto il corpo docente si complimentano con l’alunna per l’ottimo risultato raggiunto e per aver portato il Fossati sul gradino più alto.

