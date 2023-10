+Europa incontra i cittadini in Via Prione: “Temiamo che molti sappiano poco o nulla su rigassificatore Panigaglia”

Rigassificatore di Panigaglia e progetto truck loading i temi sui quali + Europa La Spezia si confronterà con i cittadini domani, sabato 14 ottobre, al gazebo che la forza politica organizza in Via Prione, all’altezza del Museo Lia, dalle 15.30 alle 19.30.

“Il gruppo di +Europa La Spezia teme che molti cittadini poco o nulla sappiano in merito al rigassificatore di Panigaglia ed alle problematiche ambientali e di sicurezza ad esso legate – scrive la forza politica in una nota stampa – visto che nulla fanno le istituzioni preposte per coinvolgere la cittadinanza nelle loro discutibili scelte, disattendendo pure una trasparente informazione. Addirittura il presidente della Regione Toti, per difendere la scelta del nuovo rigassificatore a Voltri, ha sbeffeggiato gli spezzini affermando che il rigassificatore spezzino non ha causato danni al turismo a Portovenere. E constatato l’appiattimento del sindaco della Spezia Peracchini a tutto ciò che dice Toti, +Europa La Spezia ha deciso di verificare se questa percezione corrisponde al vero ed eventualmente continuare con la campagna di informazione”.

