Giro d’Italia 2024 a Genova, adesso è ufficiale: la quinta tappa partirà da Quarto dei Mille

Genova. Partirà da Genova la quinta tappa del giro d’Italia 2024. Lo aveva annunciato Genova24 nelle scorse settimane e oggi è arrivata l’ufficialità da parte dell’organizzazione che questo tardo pomeriggio ha presentato il tracciato e le particolarità che caratterizzeranno la prossima edizione della gara ciclistica. L’appuntamento è fissato per lunedì 8 maggio.

Il “km 0” è stato fissato a Quarto dei Mille così come avvenuto nel 2011, ma allora non fu un’occasione di festa: la corsa infatti era appena stata funestata, il giorno prima, dalla morte del ciclista belga Wouter Weylandt a causa di una caduta nella discesa del Passo del Bacco, a 20 chilometri dalla conclusione della terza tappa. Quel giorno fu quindi vissuto “in sordina”, lasciando spazio al dolore. Ed ora, per la sua 107esima edizione, il Giro d’Italia ripartirà da lì, per regalare a Quarto, luogo di partenza della spedizione garibaldina, la festa che allora fu impossibile vivere.

