Giro d’Italia, passaggio spezzino anche nel 2024

Il Giro d’Italia torna a solcare le strade spezzine, a confermalo la presentazione odierna della 107ma edizione della manifestazione tenutasi al Teatro Sociale di Trento. L’anno scorso la Corsa rosa le imboccò salendo da Lido di Camaiore, sede della partenza dell’11ma tappa, la più lunga della manifestazione, con arrivo a Tortona. Prima il passaggio in Val di Magra, poi la Val di Vara, quindi il Passo del Bracco. Direzione opposta invece quest’anno, in occasione, mercoledì 8 maggio 2024, dei 176 km della Genova-Lucca (176 km), quinta tappa del Giro. Affrontato il Bracco (uno dei Gran premi della montagna della frazione), ecco che i corridori percorreranno la Val di Vara, quindi la Val di Magra, per poi salutare la Liguria ed entrare in Toscana diretti a Lucca. Diversamente dallo scorso anno, il Giro, come si evince dalla ricostruzione grafica, affronterà la Val di Magra dall’altro lato del fiume, non dunque lato Ripa-Romito-Ameglia. Appuntamento quindi in primavera con un nuovo e atteso passaggio in rosa sotto casa.

