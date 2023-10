Gli abitanti di Sarzanello si mobilitano contro l’antenna: “Amministrazione si è nascosta rimanendo in silenzio”

Anche i residenti di Sarzanello – come quelli di via Fortino prima di loro – hanno ribadito oggi la netta contrarietà all’installazione della nuova antenna per la telefonia il cui cantiere è stato aperto di recente dietro una delle porte del campo da calcio adiacente all’area verde “Baruzzo” dove si sono ritrovate circa 150 persone mobilitate contro l’impianto Cellnex. Fra loro, come annunciato, non c’erano esponenti della locale consulta, accusati di non aver svolto a dovere il proprio ruolo di raccordo fra cittadinanza e amministrazione, quest’ultima assente sia con esponenti della giunta che della maggioranza consiliare.

