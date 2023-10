Il dj Michael Canitrot sbarca a Genova, per la prima volta in Italia con il Monumental Tour

Genova. Sarà a Genova, il prossimo venerdì 20 ottobre, uno show mai visto prima in Italia: il Monumental Tour. L’appuntamento sarà offerto alla città da Costa Crociere per celebrare il 75esimo anniversario ed è in programma in piazza Matteotti con inizio alle 20.45.

Lo spettacolo, che unisce musica elettronica, patrimonio culturale e digital art, creato dal DJ e produttore francese Michael Canitrot, ha già conquistato moltissimi altri paesi europei. L’evento, in questa occasione, sarà gratuito e aperto a tutti.

