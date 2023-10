Liguria. Il prossimo 21 ottobre si terrà il congresso regionale di Legambiente a Genova presso il circolo Arci Zenzero, che saluterà Santo Grammatico e lo ringrazierà per il contributo dato, in questi anni di attivismo sociale e ambientale, a Legambiente e non solo.

Dopo 27 anni di impegno in Legambiente, Santo Grammatico si è dimesso dal ruolo di presidente con una lettera in cui saluta gli attivisti e le attiviste dell’associazione ambientalista e dove spiega il perché della sua scelta.

